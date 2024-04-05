Cizre\'de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olabileceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde ise hava durumu şu şekilde: Ankara parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, İstanbul parçalı zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, İzmir parçalı ve akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, Adana çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya parçalı bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum parçalı ve çok bulutlu aralıklı kar yağışlı, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde sağanak yağışlı ve kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacak.