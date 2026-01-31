Cizre'de 200 yıllık tarihi kemerli ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
Cizre'de 200 yıllık tarihi kemerli ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

31.01.2026 13:19  Güncelleme: 13:27
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaklaşık 200 yıllık tarihi kemerli yapı, çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Vatandaşlar, yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan yaklaşık 200 yıllık tarihi kemerli yapı, oluşan büyük çatlaklar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Dağkapı Mahallesinde sokak üzerinde yer alan ve halk arasında "Kantere" olarak bilinen kemerli yapı, bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Dağkapı Mahallesinde bulunan ve yıllara meydan okuyarak ayakta kalmayı başaran tarihi yapının duvarlarında ciddi çatlaklar oluşurken, dış sıvaları döküldü. Kimsenin yaşamadığı ve metruk halde bulunan yapının altından her gün binlerce vatandaşın geçmesi muhtemel bir çökme riskinde faciaya davetiye çıkarıyor.

Cizre'de geçmişte bu türden iki kemerli ev bulunduğu, bunlardan birinin yıkıldığı ve Kantere'nin ayakta kalan son örnek olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Cahfer Ebret, yapının önemine dikkat çekerek "Bu gördüğünüz yer kemerli bir evdir. Yaklaşık 200 yıllık tarihi bir yerdir, Cizre'nin önemli tarihi parçalarından birisidir. 10 seneye yakındır gereken yerlere dilekçemizi verdik. Buraya sahip çıkılsın istiyoruz. Amacımız bu tarihi yerin yıkılmaması, kaybolmaması için en kısa zamanda yenilenmesidir. Mahalle sakinleri evden çok rahatsız, metruk olduğu için giren çıkan belli değil. Cizre'nin merkezinde olan bu yapıya sahip çıkalım" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Edip Ataç ise, yıllardır bu kemer yapının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ataç, "Burası artık çok tehlike arz ediyor. Bu yapının altından günde binlerce insan geçiyor. Mahalle sakinleri de bu yapıdan artık rahatsız oluyor, evde kimse yaşamadığı için sahipsiz durumda ve giren çıkan bilinmiyor, madde kullanıcıların alanı olmuş. Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var, daha önce bu sol tarafta da buna benzer yapı vardı ama yıkıldı. Sadece şuan bu yer kaldı. Buranın yıkılmaması için Cizre Kaymakamlığından, belediyeden, kültür müdürlüğünden destek bekliyoruz" dedi.

Yapının dedesine ait olduğunu belirten Ramazan İmrağ, "Kimse sahip çıkmıyor, ne gelen var ne giden. Yapımında kullanılan renkli camlar Horasandan, İran ve Semerkant'tan getirildi. Bütün Cizre halkının buna sahip çıkmaları lazım. 200 yıllık bir tarihi var yapısı ve temeli çok sağlam yapılmıştı, ama şuan görüyorsunuz yıkılma ile karşı karşıya. Dedemden kalma bir evdir" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

