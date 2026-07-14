Cizre Köprüsü'nde tanka bayrakla çıkan Hatice Atan: Gerekirse yine çıkarım

Şırnak'taki Cizre Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere ve tanklara karşı set oluşturan binlerce kişi arasında yer alan, askeri tankın üzerine Türk bayrağıyla çıkarak direnişin simgelerinden biri olan Hatice Atan, "Tankın üzerine nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey bayrağı istememdi. Gerekirse yine çıkar, vatanımız için şehit olmayı da göze alırız" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, Şırnak'ta devam eden hendek ve barikat operasyonlarına rağmen binlerce vatandaş sokağa çıkarak darbecilere geçit vermedi. Sokağa çıkma yasağına rağmen Cizre Köprüsü'nde toplanan vatandaşlar, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı darbeci askerlerin geçişini engelleyerek Türkiye'nin geleceğini değiştiren direnişlerden birine imza attı. O gece askeri tankın üzerine çıkarak elindeki Türk bayrağıyla vatandaşları organize eden Hatice Atan, yaşadığı tarihi anları İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı.

15 Temmuz gecesini unutmasının mümkün olmadığını söyleyen Atan, darbe haberini ilk aldıklarında yaşanan şaşkınlığın kısa sürede yerini milli direnişe bıraktığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka yaptığı çağrının ardından hiç düşünmeden meydanlara indiklerini belirten Atan, o gece yaşananların sadece Ankara ve İstanbul'dan ibaret olmadığını, Şırnak'ın da tarihe geçen bir direniş sergilediğini söyledi.

O gece ilk dışarı çıkanlardan biri olduğunu aktaran Atan, "O dönem Şırnak'ta hendek ve barikat olayları vardı, sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Darbe haberini alır almaz cumhurbaşkanımızın çağrısını bekledik. Sesini duyar duymaz hiç tereddüt etmeden sokağa çıktık. İlk başta birkaç kişiydik ama Cizre Köprüsü'ne ulaşıncaya kadar binlerce kişi olduk. Köprü tamamen dolmuştu. Karşımızdan tanklar geliyordu. Biz biliyorduk ki darbeciler buradan geçerek farklı illere ulaşmayı planlıyordu. Millet olarak buna izin vermedik" dedi.

"O gece herkes fikrini bir kenara bıraktı"

Cizre Köprüsü'nde toplumun her kesiminin tek yürek olduğunu vurgulayan Atan, o gece siyasi görüşlerin ve farklılıkların tamamen ortadan kalktığını söyledi. Hayatı boyunca unutamayacağım bir tablo gördüğünü kaydeden Atan, "Cizre gibi farklı siyasi görüşlerin bulunduğu bir ilçede insanlar ideolojisini, kimliğini, düşüncesini bir kenara bıraktı. Türk'ü, Kürt'ü, Arabı, Çerkez'i, genci, yaşlısı herkes aynı bayrağın altında toplandı. Çünkü mesele siyaset değildi. Mesele vatandı, bayraktı, geleceğimizdi. O gece bu milletin hiçbir zaman bölünmeyeceğini bir kez daha gördük" diye konuştu.

"Tankın üzerine nasıl çıktığımı hatırlamıyorum"

Atan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tam Cizre Köprüsü'nün ortasındaydık. O an tankın üzerine nasıl çıktığımı gerçekten hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey sürekli 'Bana bir bayrak verin' diye seslenmemdi. Elime bayrağı aldıktan sonra kendimi tankın üzerinde buldum. O an korku yoktu. Sadece vatan sevgisi vardı. Tankın üzerine çıkan ilk kadınlardan biri olmanın gururunu yaşıyorum. Bir Kürt kızı olarak, bu coğrafyanın evladı olarak, genç bir kadın olarak o tankın üzerine çıkmak benim için büyük bir onurdu. Bölgemiz yıllarca farklı olaylarla anıldı ama biz o gece dünyaya vatan söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğimizi gösterdik. Bunun gururunu ömrüm boyunca taşıyacağım. Bugün yine aynı durum yaşansa hiç düşünmeden yine çıkarım. Gerekirse şehit oluruz, gazi oluruz ama bayrağımız, vatanımız, milletimiz ve geleceğimiz için her fedakarlığı yaparız. Ölümü de göze alırız. Çünkü bu ülke hepimizin."

"Şırnak o gece destan yazdı"

Şırnak halkının 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini aktaran Atan, "Belki isimleri bilinmeyen yüzlerce kahraman vardı. Gençler, kadınlar, yaşlılar, herkes sabaha kadar emniyet önünde ve Cizre Köprüsü'nde nöbet tuttu. Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Şırnak o gece destan yazdı. Eğer bugün yine ülkemizin böyle bir ihtiyacı olursa aynı kararlılıkla meydanlara çıkarız. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi, Şırnak merkezde PKK terör örgütüne yönelik hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen binlerce vatandaş 105'inci nokta olarak bilinen Cizre Köprüsü'nde toplanarak darbeci askerlerin geçişini engelledi. Vatandaşların kararlı duruşu sayesinde Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan ve büyükşehirlere destek amacıyla ilerlemek isteyen FETÖ mensuplarının hareketi durdurulurken, Şırnak da 15 Temmuz direnişinin sembol şehirlerinden biri olarak tarihe geçti. - ŞIRNAK