CNG Diş Sağlığı Polikliniği 1. Yılını Kutladı

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Aydın Efeler İlçe merkezinde hizmet vermeye başlayan Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 1. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Aydın'daki bir otelde gerçekleştirilen Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin kuruluş yıl dönümü etkinliği Aydın'ın spor, sanat, siyaset ve iş dünyasında önde gelen pek çok ismi bir araya getirdi.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekli gecenin sunuculuğunu üstlenen Hakan Bilgin aynı zamanda hemşerisi olan Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı'yı yalnız bırakmadı. Hakan Bilgin'in hemşerisi Cengiz Yaralı ile söyleşisi misafirleri bol bol gülümsetti. Neşeli ve enerjik sunumuyla geceye renk katan Bilgin, misafirlere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin açılışında konuşan CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı, Aydın ve Aydınlılara değer katmak üzere yola çıktıklarını belirterek, "Kısa süre içerisinde şehirle bütünleştik. Aydın'ı çok sevdik, Aydın bizleri çok sevdi. Hedefimiz Aydın'a kendi alanımızda en iyi hizmeti sunmak" diyerek davete icabet gösteren herkese teşekkür etti.

Programda, bölgeye katkı sağlayan spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerine gecenin anlam ve önemini belirten plaket sunuldu. - AYDIN