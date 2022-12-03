Çoban köpeğinin domuz sürüsüyle burun buruna geldiği anları spiker gibi anlattı...O anlar böyle kaydedildi - Son Dakika
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Çoban köpeğinin domuz sürüsüyle burun buruna geldiği anları spiker gibi anlattı...O anlar böyle kaydedildi

03.12.2022 21:21

Çoban köpeğinin domuz sürüsüyle burun buruna geldiği anları spiker gibi anlattı.

Çoban köpeğinin domuz sürüsüyle burun buruna geldiği anları spiker gibi anlattı...O anlar böyle kaydedildiÇoban, Kangal cinsi köpeği ve dron ile 20'den fazla domuzu takip ederek kovaladı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Sazlıpınar köyünde üniversiteyi bırakarak çobanlık mesleğini seçen Mert Yılmaz, Kangal cinsi köpeği ve dron ile 20'den fazla domuzu takip ederek kovaladı. Çoban köpeği ile domuz sürüsünün burun buruna geldiği anlar dron kamerasına yansıdı. 'Tyson' isimli Kangal cinsi çoban köpeğinin domuz sürüsüne karşı gösterdiği cesaret sahibini mutlu etti. Çayırlı ilçesinde çobanlık yapan, çektiği videolarla 'Dronlu Çoban' olarak adlandırılan ve sosyal medyada geniş kitleye ulaşan Mert Yılmaz, dron ile domuz sürüsünü görüntüledi. Sürüyü görüntüleyip konuşmasıyla da o anları yorumlayan Yılmaz, 'Tyson' isimli Kangal cinsi çoban köpeğinin cesaretine hayran kaldı.Arazide domuz sürüsünün kokusunu alan çoban köpeği tereddüt etmeden kamışlık alana girdi. Bir süre sonra sürünün lideriyle burun buruna gelen köpek, yara almadan sürüyü kovalamaya devam etti.Mert Yılmaz, ilk kez bu kadar çok domuzu bir arada görüntülediğini ifade ederek dron ile uzun müddet sürüyü takip etti.Görüntülerde bir ara yola çıkan domuz sürüsü insanlar için tehlike oluşturmamasın diye dron takibi ile yoldan saptırılarak ağaçlık alana doğru sürüldü.

Kaynak: İHA
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Mert Yılmaz, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çoban köpeğinin domuz sürüsüyle burun buruna geldiği anları spiker gibi anlattı...O anlar böyle kaydedildi - Son Dakika

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