Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa "kızım" dedi - Son Dakika
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Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa "kızım" dedi

19.03.2022 00:57
Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa "kızım" dedi

Bursa'da bir anne işitme engelli kızıyla konuşabilmek için kursa giderek işaret dilini öğrendi.

Bursa'da bir anne işitme engelli kızıyla konuşabilmek için kursa giderek işaret dilini öğrendi. Kızına 10 yıl sonra "kızım" diyebildi.

Suriye'deki savaştan kaçarak 9 yıl önce Bursa'ya yerleşen Esmahan İdris'in çocuğu işitme engelli olarak dünyaya geldi. Dünyaya gelen çocuğunun 8 aylıkken işitme engelli olduğunu anlayan anne onunla iletişim kurmakta çok zorluk çekti. İşitme engelli Rağad İdris, (10) yazıldığı Duyum İşitme Engeliler Okulunda işaret dilini öğrenerek eğitim almaya başladı. Rağad okula başladıktan sonra işaret dilini öğrenerek kendini daha iyi ifade etmeye başladı ama annesi işaret dilini bilmediği için onunla bir türlü konuşamadı.

Anne Esmahan kızını anlayabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi. İdris, Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılarak işaret dili öğretmeni Emine Biçim'den eğitim aldı. Genç anne kısa sürede işaret dilini öğrendi. Kızıyla artık konuşabilen annenin mutluluğu yüzünden okundu.

Kızıyla işaret diliyle konuşup anlaşabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Esmahan İdris, "9 yıl önce savaştan kaçarak Suriye'den Bursa'ya yerleştim. Çocuğum geldiğimizde 1 yaşındaydı. Çocuğumun 8 aylıkken işitme engelli olduğunu öğrendim. Kızım derdini anlatamıyordu. Derdini anlatmak için 2 gün ağladığı oluyordu. Biraz büyüyünce resim çizerek derdini anlatmaya başladı. Sonra işitme engelliler okuluna başlayınca kızım işaret dilini öğrendi. Ama ben onu anlamıyordum. Ben de Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği işaret dili kursuna katıldım ve Emine Biçim hocamdan kurs gördüm. Kısa sürede işaret dilini öğrendim. Artık kızımla işaret diliyle konuşabiliyorum. Çok mutluyum Emine hocama çok teşekkür ederim" dedi.

İnsanlara bir şeyler öğrettiği için çok mutlu olduğunu belirten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Öğretmeni Emine Biçim, "Benim özel bir öğrencim vardı. Kızı işitme engelli kızı işitme dilini okula başlayınca öğrenmiş ama kendi bilmiyor kızıyla anlaşamıyordu. Ben hemen kendisine eğitim vermeye başladım. Bir an önce işaret dilini kendisine öğretmen istiyordum ki kazıyla biran önce konuşup anlaşabilsin diye, gayret gösterdi. İşaret dilini kısa sürede öğrendi. Artık kızıyla işaret diliyle konuşup bir birlerini anlayabiliyorlar. Böyle güzel anlara şahit olmak beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - BURSA

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İşaret Dili, Engelli, Suriye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuğunun dilini öğrendi 10 yıl sonra ilk defa 'kızım' dedi - Son Dakika


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