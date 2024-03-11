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Çocuk Kent ilk misafirlerini ağırladı

Ağaçlar toprakla neşe çocuklarla buluştu

UŞAK - Çevreyi koruma ve yeşil alanları çoğaltma konusundaki hassasiyetini bir kez daha gösteren Uşak Belediyesi, kente geniş bir sosyal alan kazandıracak Çocuk Kent'te de çok sayıda ağacı toprakla buluşturdu.

Kalfa korusunda bulunan ve 123 bin metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Kent'te gerçekleşen ağaç dikim programına eşi ve çocuklarıyla katılım sağlayan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, liselerden gelen öğrenciler, gaziler, şehit aileleri ve çocukları katıldı.

Yaptığı konuşmada, olumsuz hava şartlarına maruz kalınmazsa 15 gün içerisine Çocuk Kent'in resmi açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Başkan Çakın, "Bizler bir süredir şehrimizin farklı noktalarında ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Bugün buradaysa çalışmalarımızı sürdürerek çok sayıda ağacı toprakla buluşturduk. Bu projeyi hayata geçirmek çok kolay olmadı. 123 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Çocuk Kent Uşak'ın en büyük parklarından birisi olacak ve içerisinde 40'a yakın aktivite imkanının yanı sıra açık oyun alanları, kapalı oyun alanları gibi birçok donatıyı vatandaşlarımıza sunacak. Yine parkımızın içerisinde Bilim Merkezimiz bulunacak, kısa süre içerisinde kayıtların başlayacağı merkez sayesinde çocuklarımızın içerisinden Selçuk Bayraktarlar, Alper Gezeravcılar çıkması konusunda güçlü bir adım atılmış olacak. Aynı zamanda burada çok güzel iki tane Sosyal Tesisimiz var. Şu an Uşak'ta bulunan diğer tesislerimiz çok büyük rağbet görmekte. Özellikle bugünkü gibi güzel havalarda Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezimizde geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Yeşil Karaağaç Sosyal Tesisimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bu tarz sosyal donatılar çok önemli. Çünkü hayat sadece işe gitmekten, eve gelmekten ibaret değil. Bizler vatandaşlarımıza, aileleriyle, çocuklarıyla birlikte iş ve okul dışında keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunmayı önemli bir görev biliyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bunun bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Uşak'taki yaşam kalitesini daha da yükseltebilmek, şehrimize gelen misafirlerimizi keyifle ağırlayabilecek alanlar oluştumak ve çocuklarımızın yüzlerini gülümsetmek için çalıştık. İnşallah bundan sonra da yapacağımız nice güzel eserle birlikte Uşak'ımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.