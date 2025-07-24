Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi.

POŞETTEN MAYO YAPTI

Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.