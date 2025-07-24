Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi.
Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.
Son Dakika › Yerel › Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi - Son Dakika
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