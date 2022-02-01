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"Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz" - Son Dakika

"Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz"

01.02.2022 14:43
"Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz"

Çocuk Koruma Kütahya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, kurul üyeleri ile ilçe koordinasyon kurulu başkanlarının katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Çocuk Koruma Kütahya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında, kurul üyeleri ile ilçe koordinasyon kurulu başkanlarının katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda; çocuk hizmetleriyle ilgili danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak 2020-2021 yılı vaka verileri değerlendirildi.

Çocukların korunmasıyla ilgili risk durumlarının tespit edilerek vaka bazlı çalışma yapılacağını kaydeden Vali Ali Çelik; "Şikayet gelmeden, önleyici tedbirlerle o soruna müdahil olma duygusunu hep birlikte geliştirmeli, farkındalığı artırmalıyız. Bizim ne yaptığımız ve insanların bundan ne kadar yararlandığı önemli" dedi.

Ailelerin ekonomik durumundan çocuğa karşı tutum ve davranışlarına, aile ve çocukların eğitiminden sağlık durumlarına kadar detaylı analizlerle soruna çözüm aranacağını belirten Vali Çelik, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin altını çizdi.

İl merkezi ve ilçelerde çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleneceğini de aktaran Vali Çelik, nitelikli eğitim vurgusu yaptı. - KÜTAHYA

Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz
Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz

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Kütahya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik kurslar düzenleyeceğiz' - Son Dakika


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