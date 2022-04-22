Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı - Son Dakika
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Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı

22.04.2022 17:40
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı

Şanlıurfa'da ilkokulda okuyan minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda film izleyip 23 Nisan coşkusunu erken yaşadı.

Şanlıurfa'da ilkokulda okuyan minikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda film izleyip 23 Nisan coşkusunu erken yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfalı çocuklar, hafta sonuna denk gelen ulusal bayram öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sinema etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Otobüslerle öğretmenleri gözetiminde alana gelen minikler, Şair Nabi Dijital Sinemada ellerinde Türk Bayraklarıyla 23 Nisan coşkusunun adeta provasını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de miniklerle birlikte katıldığı gösterimde çocuklara yerli yapım olan animasyon filmi izletildi.

Bir köstebek ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı animasyon filmi çocuklar tarafından çok beğenildi. Filmin sonunda Başkan Beyazgül çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

Sinema gösteriminin ardından oyuncaklarını da alan çocuklar güzel bir gün geçirdiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı

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Büyükşehir Belediyesi, Animasyon, 23 Nisan, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı - Son Dakika


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