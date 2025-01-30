Çocuklar, 'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni' ile Tiyatro Keyfini Yaşadı - Son Dakika
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Çocuklar, 'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni' ile Tiyatro Keyfini Yaşadı

Çocuklar, \'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni\' ile Tiyatro Keyfini Yaşadı

Çifteler'de ara tatil sebebiyle düzenlenen etkinlikte, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çocuklara 'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni' adlı tiyatro oyununu ücretsiz olarak sahneledi. Minikler sahne dekorları ve karakterler eşliğinde keyifli anlar yaşarken, veliler de bu kültürel etkinliklerin devamını istedi.

30.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:02
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Çifteler'de ara tatilin keyfini çıkaran minikler, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı çocuk tiyatro oyununu büyük bir ilgiyle izledi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Odunpazarı'nda yaşayan çocuklara karne sürprizi yaptı. Belediye Tiyatrosu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde çocuklara karne hediyesi olarak "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı çocuk tiyatro oyununu ücretsiz sahneledi. Etkinliğe yoğun bir katılım olurken, çocuklar renkli sahne dekorları ve eğlenceli karakterler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının tiyatro ile buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel etkinliklerin devam etmesini istedi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları ise sanatı çocuklarla buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar, 'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni' ile Tiyatro Keyfini Yaşadı - Son Dakika

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