Çocuklar, \'Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni\' ile Tiyatro Keyfini Yaşadı

Yerel

Çifteler'de ara tatilin keyfini çıkaran minikler, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı çocuk tiyatro oyununu büyük bir ilgiyle izledi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Odunpazarı'nda yaşayan çocuklara karne sürprizi yaptı. Belediye Tiyatrosu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde çocuklara karne hediyesi olarak "Enos ve İO: Farklılıklar Gezegeni" adlı çocuk tiyatro oyununu ücretsiz sahneledi. Etkinliğe yoğun bir katılım olurken, çocuklar renkli sahne dekorları ve eğlenceli karakterler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının tiyatro ile buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür kültürel etkinliklerin devam etmesini istedi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları ise sanatı çocuklarla buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR