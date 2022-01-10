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Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu - Son Dakika

Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu

10.01.2022 09:43
Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu

'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla Türkiye'nin çeşitli illerine destek veren Doğan Elden, 'Çocuklar Üşümesin projesiyle Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Alatay Ortaokulu öğrencileri için başlattığı bot, mont kampanyası kapsamında toplanan yardımlar öğrencilere ulaştırıldı.

'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla Türkiye'nin çeşitli illerine destek veren Doğan Elden, 'Çocuklar Üşümesin projesiyle Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Alatay Ortaokulu öğrencileri için başlattığı bot, mont kampanyası kapsamında toplanan yardımlar öğrencilere ulaştırıldı.

Antalya'da 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformuyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Doğan Elden'e Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Alatay Ortaokulu'ndaki öğrencilerin mont ve bot ihtiyacı bilgisi ulaştı. Türkiye'nin bir çok iline özellikle de çocuklara yardım ulaştıran Elden, bu çağrıyla harekete geçti. Kepez Kaymakamlığı'nda da görev yapan Elden, gerekli izinleri alıp hemen öğrencilerin ihtiyacı olan bot ve montları toplamak için çalışmalara başladı. Elden, hayırsever ve iş insanlarının desteğiyle 70 çift bot ve mont yardımını topladı. Kaymakamlıkta yardımları kolileyen Doğan Elden daha sonra kargo ile bot ve montları öğrencilere ulaştırdı. Öğretmenleri tarafından dağıtılan bont ve montları alan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı.

"Destek verenlere teşekkürler"

Havaların soğumasıyla birlikte Doğu Anadolu'daki öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçlarının daha fazla olmaya başladığını dile getiren Elden, "Bugüne kadar bir çok kez yardım kampanyası yaptık, hepsine STK'lar, hayırsever ve iş insanlarımız destek verdi. Kısa sürede bot ve montları topladık ve öğrencilerimize ulaştırdık. 'Çocuklar gülerse dünya güler'anlayışıyla çalışıyoruz. Küçük öğrencilerimizin yüzündeki mutluluğu görmek bizim en büyük gurur kaynağımız" diye konuştu. - ANTALYA

Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu
Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu
Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu
Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu

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Türkiye, Antalya, Patnos, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar için bot ve mont çağrısı karşılık buldu - Son Dakika


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