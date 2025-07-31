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Çocuklar için umut oldular

Çocuklar için umut oldular
31.07.2025 15:59
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Koruyucu aile hizmetlerine dikkat çekmek ve toplumda gönüllülük bilincini artırmak amacıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Erzurum Valisi'nin eşi Azime Çiftçi öncülüğünde "Gönül elçileri ile farkındalık toplantısı" düzenlendi.

Koruyucu aile hizmetlerine dikkat çekmek ve toplumda gönüllülük bilincini artırmak amacıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Erzurum Valisi'nin eşi Azime Çiftçi öncülüğünde "Gönül elçileri ile farkındalık toplantısı" düzenlendi.

Toplantı, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, ilçe kaymakamlarının eşleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, koruyucu aileler ve gönül elçileri katıldı.

Etkinlik, şehitlerin anısına yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

İl Müdürü Hasan Aykut: "Koruyucu ailelik bir görevden öte, yürekle yapılan bir hizmettir"

Programın açılış konuşmasını yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, koruyucu aileliğin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Aykut konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, koruyucu aile hizmetleri ve uygulamaları hakkında paylaşımlarda bulunmak üzere düzenlediğimiz Gönül Elçileri Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve huzurlu ortamlarda büyümelerini sağlamak amacıyla aile odaklı politikalar kararlılıkla yürütülmektedir.

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi, koruyucu ailelik anlayışını yeniden yorumlayarak güçlü bir sosyal dönüşüme katkı sunmuştur. Erzurum'da şu an 55 koruyucu aile 66 çocuğa sevgiyle, şefkatle ve kararlılıkla kucak açmaktadır.

Bu tablo Erzurum'un insanı merkeze alan değerlerini ve toplumsal sorumluluk bilincini yansıtan örneklerden biridir. Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini değiştirmeye talip olmaktır. Bu vesileyle gönül elçiliğini yürekten hisseden herkese şükranlarımı sunuyorum."

Koruyucu aile sunumu ve deneyim paylaşımları yoğun ilgi gördü

Program kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Elçin Cintimur, koruyucu ailelik sistemine dair bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Ardından, Prof. Dr. Fehim Bakırcı ve Nihal Çapan Karakayalı, koruyucu aile deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak bir çocuğun hayatına dokunmanın manevi derinliğini aktardılar.

Program, sahnede çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik, koruyucu aileliğin toplumsal değer açısından önemine dikkat çekerken, çocuklara uzatılan sevgi dolu ellerin geleceğe nasıl umut taşıdığını bir kez daha gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gönül Elçileri, erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar için umut oldular - Son Dakika

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