Teneffüs ziliyle bahçeye akın ettiler, kar yağışının tadını çıkardılar
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencileri kar yağışının tadını oyunlar oynayarak çıkardı.
Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı çocuklara mutlu anlar yaşattı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan minikler kocaman bir halka oluşturup el ele tutuşarak karda oyunlar oynadı.
Öğrencilerin mutlu anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu görüntüler izleyenleri gülümsetti.
Son Dakika › Yerel › Çocuklar Karda Eğlendi - Son Dakika
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