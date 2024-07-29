Çocuklar Kütüphane Yaz Programı\'nda Oyuncak Yapımıyla Buluştu

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Çine İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar oyuncak yapım etkinliğinde buluştu.

Çine İlçe Halk Kütüphanesi'ne gelen çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Çine İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün KÜYAP yaz etkinlikleri kapsamında Çine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile oyuncakçı dede olarak tanınan Erkan Atalı İlçe Halk Kütüphanesi'nde çocuklarla buluştu. Kütüphanede yaz programı kapsamında yapılan etkinliklerle çocukların kütüphane ortamını tanıması ve kitap okuma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra eğlenmeleri de sağlandı.

Çine Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelen Oyuncakçı Dede Erkan Atalı ve çocuklar oyuncak uçak yapım etkinliğini gerçekleştirdi. Eski kartonları özenle kesip yapıştıran çocuklar, yaptıkları uçakları keyifle uçurdu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, açtığı sergiler ve oyuncak yapım atölyelerinde yaptığı oyuncaklarla binlerce çocuğa dokunan güler yüzlü Oyuncakçı Dede Erkan Atalı ile birlikte keyifli bir gün geçirmenin tadına vardı. - AYDIN