Çocuklar Kütüphane Yaz Programı'nda Oyuncak Yapımıyla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Çocuklar Kütüphane Yaz Programı'nda Oyuncak Yapımıyla Buluştu

Çocuklar Kütüphane Yaz Programı\'nda Oyuncak Yapımıyla Buluştu

Çine İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar, oyuncak yapım etkinliğinde bir araya geldi. Çocuklar, KÜYAP yaz etkinlikleri çerçevesinde oyuncakçı dede olarak tanınan Erkan Atalı ile birlikte kütüphanede buluştu. Etkinlikte çocuklar, eski kartonları kesip yapıştırarak uçak yapma etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca, sergiler ve oyuncak yapım atölyeleriyle binlerce çocuğa dokunan Oyuncakçı Dede Erkan Atalı ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

29.07.2024 12:23
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Çine İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP) etkinlikleri kapsamında çocuklar oyuncak yapım etkinliğinde buluştu.

Çine İlçe Halk Kütüphanesi'ne gelen çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Çine İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün KÜYAP yaz etkinlikleri kapsamında Çine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile oyuncakçı dede olarak tanınan Erkan Atalı İlçe Halk Kütüphanesi'nde çocuklarla buluştu. Kütüphanede yaz programı kapsamında yapılan etkinliklerle çocukların kütüphane ortamını tanıması ve kitap okuma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra eğlenmeleri de sağlandı.

Çine Halk Kütüphanesi'nde bir araya gelen Oyuncakçı Dede Erkan Atalı ve çocuklar oyuncak uçak yapım etkinliğini gerçekleştirdi. Eski kartonları özenle kesip yapıştıran çocuklar, yaptıkları uçakları keyifle uçurdu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, açtığı sergiler ve oyuncak yapım atölyelerinde yaptığı oyuncaklarla binlerce çocuğa dokunan güler yüzlü Oyuncakçı Dede Erkan Atalı ile birlikte keyifli bir gün geçirmenin tadına vardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çine, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar Kütüphane Yaz Programı'nda Oyuncak Yapımıyla Buluştu - Son Dakika

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