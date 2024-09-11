Çocuklar, Strateji Oyunları Akademisi ile geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çocuklar, Strateji Oyunları Akademisi ile geleceğe hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla Strateji Oyunları Akademisi'ni hayata geçirdi. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören akademi, çocuklarının boş vakitlerini faydalı aktiviteler ile değerlendirmesini isteyen velilerin de gözdesi oldu.

11.09.2024 02:32  Güncelleme: 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar, Strateji Oyunları Akademisi ile geleceğe hazırlanıyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla Strateji Oyunları Akademisi'ni hayata geçirdi. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören akademi, çocuklarının boş vakitlerini faydalı aktiviteler ile değerlendirmesini isteyen velilerin de gözdesi oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak adına kurulan Strateji Oyunları Akademisi'nde çalışmalar başladı. Salı ve Perşembe günleri öğleden önce ve öğleden sonra gerçekleştirilen atölye çalışmalarında çocuklara stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme becerileri kazandırmaya yönelik olan çeşitli kutu oyunları oynatılıyor. Düşünen, sorgulayan bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığı Strateji Oyunları Akademisi'ne 8-12 yaş arasındaki çocuklar, ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Her dönemi bir ay süren akademiye katılan çocuklar, hem sosyalleşiyor, hem de kendilerini geliştiriyor.

Strateji Oyunları Akademisi'nde görev yapan akıl, zeka ve strateji oyunları eğitmeni Rümeysa Kasongo, "Atölyeye katılan çocuklara, dikkat, konsantrasyon, mantık yönetme, uzamsal zeka ve problem çözmeye yönelik olan kutu oyunlar oynatıyoruz. Yaklaşık 50 tane oyunumuz var. Atölyeye katılan çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Velilerden bu yönde geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar, Strateji Oyunları Akademisi ile geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 04:22:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklar, Strateji Oyunları Akademisi ile geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement