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Çocuklar su birikintisinde yüzerek serinledi

ÇANKIRI - Çankırı'da çocuklar, sağanak yağış sebebiyle bir inşaatın temelinde oluşan su birikintisinde yüzerek serinledi.

Çankırı'da, etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve mahallelerde su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu sokaklarda tahliye çalışması yaptı. Bir inşaatın temelinde oluşan su birikintisi ise çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar oluşan su birikintisinde yüzerek serinlendi.