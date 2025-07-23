Çocuklar Su Tankerinden Serinledi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup çocuk, bunaltıcı sıcak havada su tankerinden sıkılan suyla serinledi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar, serinlemek için serin yerler ve sulak yerlere gitmeyi tercih ediyor. Çınar ilçesinde ise çocuklar, yanlarından geçen su tankeri sürücüsünden üzerlerine su sıkmasını istedi. Sürücü, çocukların talebini geri çevirmeyerek, tazyikli su sıkıp serinlemeleri ve eğlenmelerini sağladı. Çocukların o anları cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR