Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı - Son Dakika
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Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı

04.03.2022 15:19

Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındıMUĞLA Menteşe'nin Göktepe ve Yılanlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Menteşe Belediyesi şehir merkezine kar yağışının olmaması sonrası ilçe merkezindeki okullara kamyonlarla kar taşıdı.

Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı

MUĞLA Menteşe'nin Göktepe ve Yılanlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası Menteşe Belediyesi şehir merkezine kar yağışının olmaması sonrası ilçe merkezindeki okullara kamyonlarla kar taşıdı.

Bir kamyon dolusu kar Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu bahçesine bırakıldı. Çocuklar okul bahçesine dökülen karla doyasıya eğlendi. Çocuklarla birlikte kartopu oynayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yılanlının yüksek kesimlerinde etkili olan kar kent merkezine yağmadı. Bu durum en çok çocukları üzüyor. Onlar karla oynamayı çok seviyor. Biz de onlara sürpriz yapmak istedik. Yılanlı'nın yüksek kesimlerine yağan kardan bir kamyon taşınarak okulun bahçesine döktük. Onları mutluluğu, yüzlerindeki gülümseme bizlere yeter de artar bile" dedi.

Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı
Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı
Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı

YORUMLAR
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kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklara kar sürprizi... Kamyonla çocuklar için kar taşındı - Son Dakika


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