Çocuklardan Seramik Sanatı
Kırklareli'nde çocuklar, seramik çamuruyla hayal güçlerini sanata dönüştürdü.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar, seramik çamuruyla hayal güçlerini sanata yansıttı.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden hizmet alan çocuklar, seramik çamuruyla gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalarla hayal güçlerini ortaya koydu. Keyifli ve verimli geçen etkinlikte çocuklar, seramik çamurunu şekillendirerek kendi tasarımlarını oluşturdu. Etkinlikle çocukların el becerilerini geliştirmeleri ve sanatla buluşmaları amaçlandı.
Kaynak: İHA
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