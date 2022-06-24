Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı

24.06.2022 10:48
Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü 2021-2022 öğretim dönemi yıl sonu töreni çocukların görkemli gösteri ile sona erdi.

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü 2021-2022 öğretim dönemi yıl sonu töreni çocukların görkemli gösteri ile sona erdi.

Osmaneli Belediyesi Sakarya Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve veliler katıldı. Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübünün 60 öğrenciye hizmet verdiğini anlatan Başkan Şahin, "Çocuklarının okulumuzda devam etmesini isteyen velilerimiz için eğitimlerimiz devam edecek. Yeni yaptığımız ve Eylül ayında hizmete girecek 200 kişilik çocuk kulübümüzle velilerimize çok daha güçlü eğitimi sunacağız. Milli Eğitim ve Gençlik Spor müdürlüklerimizle işbirliği içinde eğitimin kalitesini çok daha arttıracağız. Bu etkinliği düzenleyen değerli hocalarımıza, bizlere bu olanakları sunan herkese ilçem adına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi
Kaynak: İHA

Münür Şahin, Osmaneli, Sakarya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:49 ÖSYM'nin sınav gözetmenlerine geçen yılın ücretini yatırması ortalığı karıştırdı! Öğretmenler sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 16:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement