Çocukların Yol Talebi Başkan Aras Tarafından Yerine Getirildi - Son Dakika
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Yerel

Çocukların Yol Talebi Başkan Aras Tarafından Yerine Getirildi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medyada yol isteyen çocukların talebine kayıtsız kalmayarak Bayır Mahallesi'nde yol çalışması başlattı.

15.10.2024 17:54  Güncelleme: 17:59
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Çocukların yol isteğini Başkan Aras yerine getirdi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çektikleri video ile sosyal medyadan seslenerek yol isteyen çocukların yol talebi yerine getirilerek Menteşe'nin Bayır Mahallesinde yol çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras mahallelerinde yol çalışması yapılması isteklerini sosyal medyadan yayınlayan, videoda "Yol istiyoruz, bisiklet süremiyoruz" diyen çocukların talebine kayıtsız kalmadı ve Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yol çalışmasını başlattı. Menteşe Belediyesi ile yapılan ortak çalışma sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin düzenleme çalışmalarına hemen başlattı.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde sokakta oynayan dört çocuk ellerinde "Yol istiyoruz, bisiklet süremiyoruz" pankartı ile yol eylemi yaptı. Çocuklar videoda; "Ahmet amca, Gonca abla yağmur yağdığında okula gitmekte zorlanıyoruz, bu nedenle güzel bir yol istiyoruz" diyerek Büyükşehir'e ve Menteşe Belediyesi'ne mesaj gönderdi. Sosyal medyadaki videoyu izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların bu isteğine kayıtsız kalmadı ve bölgede hemen yol çalışmasını başlattı. Menteşe Belediyesi ile işbirliği içerisinde Kazım Karabekir Caddesi'nde 950 metre stabilize yolda zemin düzenleme çalışması başladı. Zemin düzenleme çalışmasından sonra yolda sathi kaplama çalışması yapılacak ve yol vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bayır Mahallesi Muhtarı Serkan Avcı; "Bu bölge yeni inşaat alanı villaların olduğu bölge. Bu bölgede hızlı bir inşaat sektörü var şu anda. Burada çocuklar video çekmişler ve başkanlarımıza göndermişler. Şu anda yol çalışmaları başladı. Teşekkür ederiz kendilerine" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukların Yol Talebi Başkan Aras Tarafından Yerine Getirildi - Son Dakika

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