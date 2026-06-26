Çocukluk arkadaşları aynı gün evlenip, birbirlerinin nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Çocukluk arkadaşları aynı gün evlenip, birbirlerinin nikah şahidi oldu

Çocukluk arkadaşları aynı gün evlenip, birbirlerinin nikah şahidi oldu
26.06.2026 15:54  Güncelleme: 15:55
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde çocukluk arkadaşı olan iki kişi, aynı gün evlenerek birbirlerinin nikahında şahitlik yaptı. Duygusal anların yaşandığı törende dostlukları alkışlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çocukluk arkadaşı olan iki kişi, aynı gün evlendi, birbirlerinin nikahında şahitlik yaptı.

Fatsa Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen nikah törenlerinde Esra-Mahmut ile Halil-Özlem çiftleri hayatlarını birleştirdi. Yıllardır süren arkadaşlıklarını en özel günlerine de taşıyan Mahmut ve Halil isimli iki arkadaş, birbirlerinin nikahında şahit olarak anlamlı bir an yaşadı. Aileleri, yakınları ve davetlilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, aynı gün evlenen iki çiftin dostluğu davetliler tarafından alkışlandı. Birbirlerine şahitlik yapan çocukluk arkadaşları, hayatlarının yeni dönemine de aynı gün adım attı.

Nikah törenine katılan davetliler, uzun yıllara dayanan dostluğun bu anlamlı günde de sürdürülmesini takdirle karşılarken, iki çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocukluk arkadaşları aynı gün evlenip, birbirlerinin nikah şahidi oldu - Son Dakika

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