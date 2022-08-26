Bakırcı dede meslekte yetim kaldı - Son Dakika
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Bakırcı dede meslekte yetim kaldı

26.08.2022 12:34
Bakırcı dede meslekte yetim kaldı

Çocukluk yaşlarda başladığı bakırcılık mesleğini 66 yıldır sürdüren Mehmet Yiğit, Adıyaman'da tek ve son bakırcı ustası olarak kaldı.

Çocukluk yaşlarda başladığı bakırcılık mesleğini 66 yıldır sürdüren Mehmet Yiğit, Adıyaman'da tek ve son bakırcı ustası olarak kaldı. Adıyaman'ın son bakırcısı olan Mehmet Yiğit, "Mehmet Dede yetim kaldı" sözleriyle de bakırcı mesleğinin bittiğini vurguladı.

Bakırcılık yapan ağabeylerinin yanında bakırcılık mesleğini 6 yaşlarında öğrenmeye başladığını dile getiren 72 yaşlarındaki Mehmet Yiğit, bakırcılık mesleğinin gelişen teknolojiyle birlikte öldüğünü belirtti. Yıllardır bakır kazanlarını çekiçleyen ve tamiratını gerçekleştiren Mehmet Yiğit, uzun bir zamanda eleman yetiştirilmediğini ve bu yüzden de bakırcılık mesleğini sadece kendisinin yürüttüğünü söyledi. Adıyaman'da yalnız başına bu mesleği yürütmeye çalıştığını dile getiren bakırcı Mehmet Yiğit, meslekte kimsenin yetişmediği için kendisinden sonrada bu işi yapacak kimsenin olmadığını vurguladı.

Bakırcı dedenin meslekte yetim kaldığını belirten bakırcı Mehmet Yiğit, "Eleman geliyor gelir gelmez ne kadar para alacağını söylüyor. Kimse bu mesleği öğrenmek için gelmiyor. Ben kendim o gün bir şeyler kazanmamışım ki elemana da para verebileyim. Adıyaman'da benim iki ağabeyim bakırcıydı. Onlar gözde görülen bir sanatkardı. Onlar çok iyi sanatkarlardı ama öldüler. Adıyaman'da tekim. Ben 72 yaşındayım ve 66 yıldır bakırcı pazarındayım. Bende ağabeylerimin yanında öğrendim. Adıyaman'da tek kaldım. Ben 72 yaşındayım bu saatten sonra kime ne öğretebilirim. 66 Yıldır ben bu işin içerisindeyim ve ben yetimlikle büyüyen bir adamımım. Ben burada dayak yiyordum, eve gidince üvey annemden dayak yiyordum ve biz bu mesleği bu şekilde öğrendik. Anlayacağınız dede yetim kaldı. Benden sonra kimse bu işi yapmayacak ve benim çocuğum dahi bu mesleği öğrenmedi" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Çocukluk, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırcı dede meslekte yetim kaldı - Son Dakika

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