Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz - Son Dakika
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Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz

Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz

Eskişehir Türk Ocağı Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısının konuğu olan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Tozluk, 'Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz' konulu seminer verdi. Tozluk, iklim değişikliklerinin sosyal ve ekonomik olayları tetiklediğini belirterek, tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde olumsuz sonuçlara yol açtığını vurguladı. Ayrıca, su kaynaklarının azalması ve su kirliliği gibi sorunlara da dikkat çeken Tozluk, bilim temelli çözüm önerilerini paylaştı.

17.05.2024 13:55
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Eskişehir Türk Ocağı Şubesi tarafından her hafta gerçekleştirilen sohbet toplantılarının bu haftaki konuğu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hasan Tozluk olurken, Tozluk "Coğrafyamızdaki İklim Değişiklikleri ve Yapabileceklerimiz' konulu seminer verdi.

Tozluk konuşmasında iklim hadiselerinin göçler ve büyük isyanlar gibi önemli sosyal ve iktisadi olayları tetiklediğini kaydetti. Tarihte bunun örneklerinin çok olduğunu söyleyen Tozluk, "İklim değişikliği geniş zaman periyotlarında değerlendirilen bir olgudur ve günlük değişimlerle teşhis zordur. Dünyanın sıcaklığının 1 derece arttığı durumlarda sahil bölgelerinde bunun etkileri çok hissedilmemekle beraber daha içerilerde örneğin İç Anadolu bölgemizde 3-4 dereceyi bulan değişim kuraklık gibi dramatik görüntülere neden olmaktadır. Tarım başta olmak üzere hayvancılık açısından menfi sonuçlar ortaya çıkmakta bu da gıda güvenliğini tehdit etmektedir. İklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık sonrası oluşan göçlerle artan nüfusun gıda güvenliğini tehdit etmesi, su kaynaklarındaki azalma, suyun kıt kaynak haline gelmesi, günümüz ve sonrası karşılaşacağımız problemlerin çözümüyle ilgili üzerimize bilim temelli önemli görevler düşmektedir. Örneğin suyun yeraltına sızmasını engelleyen hızlı yüzeysel akışı engellemek için arazi üzerinde setler yapılması yeraltı sularına faydalıdır. Buharlaşmayı engellemek için tarım arazilerine rüzgar panelleri kurulması, meralara malç uygulamasının yapılması belli başlı çözüm seçenekleri olarak görülmeli ve kullanılmalıdır. Su kirliliğinin engellenmesi ve gereksiz tüketimden uzak durulması da önem arz etmektedir" dedi.

Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Topal'ın konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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