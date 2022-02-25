Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi

25.02.2022 12:39
Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi

Söğüt Kaymakamlığının katkılarıyla halk eğitim merkezine bağlı çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi.

Söğüt Kaymakamlığının katkılarıyla halk eğitim merkezine bağlı çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan plates ve diğer spor kurslarında kursiyerlerin daha nezih ortamda çalışabilmeleri için halk eğitim merkezi çok amaçlı salonu ilçe kaymakamlığı tarafından yeniden düzenlendi.

Konuya ilgin açıklamada bulunan Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, "Spor, insanları günlük hayatın stresinden uzaklaştırıp sağlıklı bir yaşam sürmede etkili rol oynar. Düzenlenen çok amaçlı salonun uzun yıllar ilçemize hizmet edeceğini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi
Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi

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Halk Eğitim Merkezi, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çok amaçlı spor salonu yeniden düzenlendi - Son Dakika


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