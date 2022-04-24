Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu - Son Dakika
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Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

24.04.2022 00:57
Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu

Elazığ'da babası ile sürekli Medical Park Hastanesine giden ve her fırsatta hastaneyi çok sevdiğini belirten Ahmet Salih Güler, hastane tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir günlüğüne hastane başhekim koltuğuna oturtuldu.

Elazığ'da babası ile sürekli Medical Park Hastanesine giden ve her fırsatta hastaneyi çok sevdiğini belirten Ahmet Salih Güler, hastane tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir günlüğüne hastane başhekim koltuğuna oturtuldu.

Elazığ'da Medical Park Hastanesi reklamlarını izleyen her fırsatta da evlerinin yakınında olan hastaneye giderek gezmek isteyen 5 yaşındaki Ahmet Salih Güler'in o anlarını baba Soner Güner, cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya üzerinden hastane çalışanlarına iletti. Videoları gören personeller, durumu Başhekim Uzm. Dr. Serhat Tokgöz'e de gösterdi. Ardından aile hastaneye davet edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle de hastane, 5 yaşındaki Ahmet Salih'e önlük giydirip yaka kartı yaptırdıktan sonra 1 günlüğüne hastanenin başhekimlik görevine getirdi. Hastaneye gelen aile, başhekim eşliğinde personeller tarafından gezdirildikten sonra hastaneyi çok seven Ahmet Salih Güler'e hediye verdi.

Açıklamalarda bulunan Medical Park Elazığ Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Tokgöz, " Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Ahmet Salih Güler bugün hastanemize bizleri ziyaret etti. Bizde kendisini çok seviyoruz. Bu bayram vesile ile Ahmet Salih'e başhekimlik görevini kendisine devir ettik. Bu bayram nedeniyle bütün çocukların tekrardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Oğlunun hastaneyi sevmesinin yönünü bir türlü çözemediklerini dile getiren baba Soner Güler, "Buraya hep alıştığından dolayı artık çıkmak istemiyor. Medical Park Hastanesi çalışanlarına doktorlarına ve başhekimimize teşekkür ederiz. Ahmet hastaneye geldiği için çok mutlu" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Medical Park, 23 Nisan, Hastane, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çok sevdiği Medical Park Hastanesinde bir günlüğüne başhekim oldu - Son Dakika


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