Çöl tozu Marmaris'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çöl tozu Marmaris'e ulaştı

Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu, Marmaris ilçesine de ulaştı. Lodosun da etkisiyle araçların camları ve üstleri toz ile kaplandı. Hava yağışlı olmamasına rağmen çamur zerrecikleri ve toz birikimi oluştu. Vatandaşlar nefes almakta zorlanıyor, camları açmaktan korkuyor ve baş ağrısı hissediyor. Denize girenler ve sörf yapanlar ise toz bulutuna aldırmadan keyiflerine devam ediyor.

24.04.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çöl tozu Marmaris'e ulaştı

MUĞLA - Afrika üzerinden gelen çöl toz bulutu Muğla'nın Marmaris ilçesine de ulaştı.

Akdeniz'den giriş yapan çöl tozu bulutu Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerini etkisi altına aldıktan sonra Marmara ve Karadeniz üzerinden ülkeyi terk edeceği belirtilirken Marmaris'te lodosun da etkisi ile araçların camları ve üstleri toz ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrası Afrika üzerinden gelen çöl tozu bulutu, öğleden sonra Marmaris'te etkisini göstererek, hava yağışlı olmamasına rağmen araçların üzerinde çamur zerrecikleri ve toz birikimi oluşturdu.

Güneş ışınlarını örten toz bulutu ile ilgili Marmaris'te yaşayan Yunus Ünal "Birkaç gündür baya hissediyoruz, nefes almakta zorlanıyoruz. Arabaların üstü toz oldu hep güneşi dahi göremiyoruz yani. Balkonlar, pencereler her taraf kirlendi" dedi.

Marmarisli Funda Uçar "Gerçekten bu toz bulutu psikolojimizi kötü etkiledi, camları açmaya korkar olduk, çamaşırlarımızı asıyoruz bu tozla mahvoluyor. İnsanlarda sürekli bir baş ağrısı bir halsizlik yapıyor. İnşallah yağmur yağar da geçer" şeklinde konuştu.

Öte yandan hava sıcaklığının 26 derece olduğu Marmaris'te toz bulutuna aldırmadan denize giren vatandaşların yanı sıra lodosu fırsat bilip sörf yapanlarda dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Marmaris, Afrika, Çöl, Çevre, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöl tozu Marmaris'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:51:11. #1.13#
SON DAKİKA: Çöl tozu Marmaris'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement