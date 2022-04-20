Çömlekçi köyünden örnek davranış - Son Dakika
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Çömlekçi köyünden örnek davranış

20.04.2022 18:43
Çömlekçi köyünden örnek davranış

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde atık malzemelerden elde edilen gelir köy camisine destek sunulacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde atık malzemelerden elde edilen gelir köy camisine destek sunulacak.

İlçeye bağlı Çömlekçi Köyü Yukarı Mahalle sakinleri, Mahalle Camii müştemilatı içinde küçük çaplı 'Geri Dönüşüm Alanı' kurdu. Vatandaşlar oluşturdukları kabin ile 'Sıfır Atık' projesine destek olmak amacıyla köyde bulunan camiye katkı amaçlı plastik atıklar için platform oluşturdu. Sıfır Atık projesi doğrultusunda plastik atıklar toplanıp çevre kirliliği önlenirken, geri dönüşüm malzemelerinden elde edilen gelir Mahalle Camiinin ihtiyaçları için kullanılacak.

Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş, bu örnek davranışları için köy halkını tebrik ederek ilçe genelinde yaygınlaşmasını temenni etti. - ZONGULDAK

Çömlekçi köyünden örnek davranış
Çömlekçi köyünden örnek davranış
Çömlekçi köyünden örnek davranış
Çömlekçi köyünden örnek davranış

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi Kırklareli'nde öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetleri sergiledi Yol katkı payı için belediyeyi icraya verdiler Yol katkı payı için belediyeyi icraya verdiler

geri dönüşüm, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çömlekçi köyünden örnek davranış - Son Dakika


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