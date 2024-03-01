ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Öğrencisine İş Garantisi - Son Dakika
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ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Öğrencisine İş Garantisi

ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Öğrencisine İş Garantisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kariyer Planlama dersi kapsamında katıldıkları Europass CV Yarışması'nda başarı elde etti. Yarışmanın sonuçları, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok'un katılımıyla düzenlenen törenle açıklandı. Okul birincisi öğrenciye iş garantisi verildi.

01.03.2024 10:37  Güncelleme: 10:37
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Kariyer Planlama dersi çerçevesinde katıldıkları Europass CV Yarışması sonuçları açıklandı. Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, okul birincisi öğrenciye iş garantisi sözü verdi.

ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Kariyer Planlama dersi çerçevesinde katıldıkları Europass CV Yarışması sonuçları, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok'un katılımıyla düzenlenen törenle açıklandı. Yarışma sonucunda bölüm birinci, ikinci ve üçüncü öğrencilerine sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi. Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ekici, "Henüz birincisini düzenlendiğimiz ve öğrencilerimizin kariyerleri için önem taşıyan CV'lerin yarıştığı bu yarışmayı gelecek yıllarda da tekrarlayağız. Meslek Yüksekokulumuz birincisi Dış Ticaret Bölümü öğrencisi Sahra Bayram'ı tebrik ediyoruz" dedi.

Üniversite sanayi işbirliğinin önemine dikkat çeken Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok ise, "Ezine Gıda İhtisas OSB ile birlikte hem Çanakkale, hem Ezine, hem de Ezine Meslek Yüksek Okulu güçlenecektir" diye konuştu.

Ezine OSB Gıda İhtisas Müdürü Altınok, ayrıca okulu birincilikle bitiren öğrenciye iş garantisi sözü verdiklerini söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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