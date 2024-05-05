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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Bayramiç Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. R. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında ilçenin eğitim, tarım ve turizm alanlarında gelişimi konularında yapılacak çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. İş Birliği Protokolü kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek çalışmalar ve projeler ile Bayramiç'in gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. - ÇANAKKALE