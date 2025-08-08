Çöp Kamyonu İki Köpeği Ezdi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde oyun oynarken yola fırlayan iki köpek, bölgede çöp toplayan kamyonun altında kalarak telef oldu. Telef olan köpekleri sonradan fark eden işçilerin, hayvanları kamyona attığı o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki köpeğin oyun oynarken bir anda yola fırlamaları, o esnada çöp kamyonun köpeklerin üzerinden geçmesi ve hayvanların telef olması, işçilerin bir süre telef olan hayvanlara bakarak çöp kamyonuna atması ve bir kadının elleriyle ağzını kapatarak bağırması yer alıyor. - SAKARYA