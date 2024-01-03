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Çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde koli içerisine koyularak çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek, temizlik görevlileri tarafından bulundu. Köpekler, bakımları için Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine verildi.

03.01.2024 - 02:48,
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Çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde koli içerisine koyularak çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek, temizlik görevlileri tarafından bulundu.

Keşan ilçesinde çöpleri toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin içerisinden sesler geldiğini fark etti. Konteynere bakan personel koliyi fark etti. Koliyi açan görevliler, kolinin içerisinde 5 yavru köpek olduğunu gördü. Personel, durumu Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Yavru köpekler, bakımları için Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine verildi. Dernek Başkanı Sevinç Cebeci, henüz 1 haftalık oldukları tahmin edilen yavru köpekleri bulan temizlik görevlilerine teşekkür ederek, "Şu an yavru köpekleri biberon ile besliyorum. Daha gözleri açılmamış yavru köpekleri annesinin altından alarak sokağa atmak çok üzücü. Bir insanın böyle bir şey yapmasına inanmak istemiyorum. Yavrular sabaha kadar ağlıyor. Bari kış gününde bari yapmayın. Her zaman söylüyoruz; madem bakmayacaksınız, köpeğinizi kısırlaştırın. Belediye bu işlemi yapıyor. Bunu yapmadığınız gibi, 5 canın hayatına kastediyorsunuz. Bunlar bir eşya değil, hepsi birer canlı. Biz karıncaya basmamak için üzerinden atlayan insanlarken ne ara bu hale geldik. Çok üzücü bir olay" dedi.

Çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çöp konteynerine atılan 5 yavru köpek temizlik personelinin dikkatiyle kurtarıldı - Son Dakika
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