Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
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Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor

01.05.2022 09:40
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi, çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak, caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımını itina ile sürdürüyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi, çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla sokak, caddelerde bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve bakımını itina ile sürdürüyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasının amaçlandığı çalışmalar çerçevesinde çöp konteynerleri, koku ve bakterileri önlemek amacıyla Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bayram öncesinde temizleniyor. Ana arterlerde bulunan konteynerler yıkanarak temizlenmesinin ardından dezenfekte ediliyor. Ana arterlerin devamında ise çalışmalar, her mahalle ve sokaktaki konteynerlerde de devam edecek.

Çevre temizliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıyan ve belirli bir program dahilinde yapılan konteyner yıkama ve dezenfekte çalışmaları düzenli aralıklarla sürdürülürken, çalışmalar Bozüyüklüler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. - BİLECİK

Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor
Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu BİLECİK'TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE OTOMOBİL LASTİĞİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI BİLECİK'TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE OTOMOBİL LASTİĞİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN ÇIKTI

Bozüyük Belediyesi, Bilecik, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çöp konteynerleri yıkanarak bayrama hazırlanıyor - Son Dakika


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