Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi - Son Dakika
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Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi

03.05.2022 00:58
Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde hurdacılık işiyle uğraşan Halit Ordu, çöplerden ve satın alarak topladığı eski tarım aletlerini kiraladığı evin önünde ve bahçesinde sergiliyor.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde hurdacılık işiyle uğraşan Halit Ordu, çöplerden ve satın alarak topladığı eski tarım aletlerini kiraladığı evin önünde ve bahçesinde sergiliyor.

Kazımkarabekir ilçesinde hurdacılık yapan Halit Ordu, çöplerden bulduğu eski tarım aletlerini satmaya kıyamayarak toplamaya başladı. Denk geldiği bazı eşyaları da satın alan Halit Ordu, kiraladığı evinin bahçesinde bu eşyaları biriktirmeye başladı. Halit Ordu evinin bahçesini adeta müzeye çevirirken, yıllar önce ataları tarafından kara sapanlarda kullanılan yüzlerce tarım aletini görenler ise bunları ilgiyle inceliyor. Halit Ordu, 'Geçmişimizde kullanılan bu tarım aletlerinin böyle rezil olmasına ve hurdaya giderek yok olmasına içim el vermediği için bunları toplayarak vatandaşlara sergiliyorum" dedi.

Maksadının bunların ticaretini yapmak olmadığını kaydeden Ordu, "Gücümün yettiği kadar bunları satın alarak buraya getiriyorum. Zamanımızda atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin neler kullandığını, nelerle mücadele ettiğini, nasıl zorluklar yaşadığını anımsatmaya çalışıyoruz. Herkes bu durumdan memnun ve ilgi gösteriyorlar. Burada aşağı yukarı binin üzerinde çeşit var. Elimizden geldiği kadar kanunların müsaade ettiği şekilde malzemeleri topluyoruz. Bunları sadece ben toplamıyorum. İç Anadolu Bölgesi'nde arkadaşım var sağ olsunlar toplayıp bana getiriyor. Her geleni alıyoruz. Bu aletlerin çöpe ve hurdaya gitmesine müsaade etmiyoruz. Elimizden geldiği kadar bunları burada biriktirmeye, halkımıza sergilemeye çalışıyoruz "diye konuştu.

"Burada tarihe tanıklık eden tarım aletleri var"

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da, "Kazımkarabekir ilçemizde görüyoruz ki bir arkadaşımız tarihe tanıklık eden bu eski tarım aletlerini üşenmeden toplayarak sergiliyor. Buradan ben şunu belirtmek isterim ki burada çok sayıda tarım aleti var. Kara sabanlar var, sandıklar var, yabalar var, kancalar var. Eskiden herkesin ambarı yoktu ve bu küplerde ununu, yağını, bulgurunu saklardı. Burada çok çeşitte semer gördük. Eskiye ait ne isterseniz her şey var. Gezmek isteyenler için güzel bir yer olmuş, arkadaşı bu emeğinden dolayı kutluyorum" diye konuştu. - KARAMAN

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Kazımkarabekir, Karaman, Tarım, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çöplerden topladığı eski tarım aletleriyle bahçesini müzeye çevirdi - Son Dakika


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