Çöpten Bulunan Yavru Kedi \'Kiraz\' İyileşiyor

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Çöpte bulunan yavru kedinin gözü ampute edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan gözü enfeksiyon kapan ve ampute edilen yavru kedi yeni sıcak yuvasına kavuşmayı bekliyor.

Bahçe ilçesinde geçtiğimiz günlerde hayvanseverler tarafından çöp kutusunda bulunan ve gözünde enfeksiyon olduğu tespit edilen yavru kedinin gözü ampute edildi. Özel bir veteriner kliniğinde ameliyatla enfeksiyonlu gözü ampute edilen ve masrafları Mutlu Kuyruklar Derneği'nde bulunan hayvanseverler tarafından karşılanan yavru kedi sağlığına kavuştu. Yavru kedinin tedavi öncesi ve sonrası bakımını üstlenen Sultan Başer, kediye 'Kiraz' ismini verdi.

Çöp kutusunda bulunup yoğun enfeksiyon nedeniyle kliniğe getirilen yavru kedinin ameliyatını gerçekleştiren Veteriner Hekim Ümit Yaman, "Çöpten bulunup getirilen yavru bir kedi bir hayvansever tarafından getirildi kliniğimize sol gözünde ileri dereceli bir enfeksiyon vardı. Mercek ve iriste enfeksiyon vardı ve göz dışarı doğru ampute olmuştu. 5 günlük bir antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonu azalttık. Sonra operasyona aldık operasyon sonucunda gözü ampute etmek zorunda kaldık. Kedimiz geldi ve durumu şu an çok iyi dikişleri alındı. Normal hayatına geri döndü ve biz aynı şekilde getiren hayvansever kadına geri teslim ettik sağlıklı bir şekilde" diye konuştu.

Gözünü kaybetmesine rağmen diğer kedilerden hiçbir farkı olmadığını ifade eden Sultan Başer ise, "Uzun yıllardır sokakta sokak hayvanlarıyla iç içeyim onların beslenmesi, barınması, tedavisi, bu tarz süreçlerde destek olmaya çalışıyorum. Bu Kiraz kızımız Bahçe ilçesinden bize ulaştı hayvansever bir arkadaşımız bunu çöpte bulmuş. Ne yapabiliriz dedi. Mutlu Kuyruklar Topluluğu olarak bizimle iletişime geçti. Biz de aldık, Veteriner Hekim Ümit Yaman beyefendiye getirdik. Tedavisi gerçekleşti. Şu an iyileşme sürecinde. Geçici olarak benimle kalıyor. İyileştikten sonra da kalıcı yuvasına inşallah sahiplendireceğiz. Kızımızın durumu iyi" dedi.