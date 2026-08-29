Çopuroğlu: 30 Ağustos bağımsızlık nişanesidir - Son Dakika
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Çopuroğlu: 30 Ağustos bağımsızlık nişanesidir

Çopuroğlu: 30 Ağustos bağımsızlık nişanesidir
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AK Partili Şaban Çopuroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, Büyük Zafer'in milletin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çeken Çopuroğlu, şehitleri ve gazileri rahmetle andı.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

30 Ağustos'un yalnızca bir askeri zafer değil, milletin azim ve kararlılığının, vatan sevgisinin ve bağımsız yaşama iradesinin tarihe kazınmış büyük bir nişanesi olduğunu belirten Çopuroğlu, Türkiye'nin bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin güçlü devlet yapısı, köklü kurumları ve milletinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğine dikkat çeken Çopuroğlu, devletin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu kararlı duruşun Türkiye'nin gücünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Çopuroğlu; Türkiye'nin yeni yüzyılında en önemli hedeflerden birinin de Terörsüz Türkiye olduğunu belirterek, "Terörün sona erdiği, kardeşliğin güçlendiği, huzurun ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye hedefi; güçlü devlet ve güçlü millet idealimizin en önemli adımlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çopuroğlu: 30 Ağustos bağımsızlık nişanesidir - Son Dakika

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