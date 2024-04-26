Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Mal Varlığını Açıkladı - Son Dakika
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Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Mal Varlığını Açıkladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Mal Varlığını Açıkladı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Şeffaf yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Sarıkurt, mal beyanını belediyenin girişine astıklarını açıkladı.

26.04.2024 12:21  Güncelleme: 12:27
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(TEKİRDAĞ) - Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

Çorlu Belediyesi'ni 'şeffaf yönetim' anlayışıyla yönetmeye devam edeceklerini belirten Başkan Sarıkurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf belediyecilik ilkeleri doğrultusunda yaptığımız her türlü icraatı halkımızla paylaştık. Tüm ihaleleri kayıt altına alıyor ve satın alma işlemlerini halkımızın her kuruşunu en doğru şekilde kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Biz hemşehrilerimizin her bir kuruşunu kendi paramızı harcar gibi harcayan bir yönetim anlayışıyla hizmet ettik ve Çorlulu hemşehrilerimizin parasını yine Çorlulu hemşehrilerimiz için harcadık. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca sık sık denetlenen bir belediye olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bugüne kadar yapılan tüm denetimlerden alnımız ak çıktık.

Şeffaf yönetim anlayışının başkanlık makamından başlayacağı anlayışıyla güncel mal beyanımı siz kıymetli hemşehrilerim ve kamuoyuyla paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu anlayışla eşime ve bana ait mal beyanını belediyemizin girişinde bulunan panolara astık."

Çorlu Belediyesi ana hizmet binası girişine asılan belgede, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve eşi Emel Sarıkurt adına kayıtlı mal ve varlıklar şöyle sıralandı:

Muğla Bodrum'da 2007 yılında alınan 1 adet mesken, Çorlu'da 2011 yılında alınan 1 adet mesken, Ergene'de 2019 yılında alınan 4 adet mesken, 2021 yılında alınan 2 adet mesken, 1 adet Kia Sportage otomobil, 110 gram altın, 262.968 TL tutarında bireysel emeklilik sigortası primi ve Vakıfbank'a olan 148.500 TL tutarında borç.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Mal Varlığını Açıkladı - Son Dakika

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