Çorlu'da şehit olan polis Emrah Koç'un cenazesi Van'a getirildi

18.05.2026 18:22
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şehit olan polis memuru Emrah Koç'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Van'a ulaştırıldı. Törenin ardından cenaze, Çaldıran ilçesine defnedilmek üzere uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sivil asayiş ekiplerine bir şüpheli tarafından açılan ateş sonucu Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı Emrah Koç ile Samsunlu Erkan Tütüncüler ağır yaralanmıştı. Yaralı polis memurları, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Öğlen saatlerinde Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Koç'un cenazesi, askeri uçakla Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgenerel Ünsal Bulut, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, polis ve askeri erkan tarafından karşılandı.

Vanlı şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçaktan alınarak tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Okunan duanın ardından şehidin cenazesi, cenaze aracı ile defnedilmek üzere Çaldıran ilçesine uğurlandı. - VAN

Kaynak: İHA

