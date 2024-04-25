Çorlu tren kazası davasında karar: 9 sanığa hapis cezası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşmasında karar çıktı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip ediyor.
Davada 9 sanığa 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası verildi. - TEKİRDAĞ
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