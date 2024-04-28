Çoruh Nehri'nin su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi, vatandaşların nehir çevresinde çay keyifleri başladı - Son Dakika
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Çoruh Nehri'nin su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi, vatandaşların nehir çevresinde çay keyifleri başladı

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Bayburt kent merkezinin ortasından geçen, Türkiye'nin en hızlı, dünyanın ise ikinci hızlı akan Çoruh Nehri'nin su seviyesi, kar sularının erimesiyle ve bahar yağışlarının bol olmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Bayburtlular, nehir kenarında bulunan çay evlerinde çay içerek, dondurma yiyerek keyifli vakit geçiriyorlar. Nehir kenarında su seviyesinin yeterli olduğunu belirten vatandaşlar, su seviyesinin bir ay daha yükseleceğini tahmin ediyorlar.

28.04.2024 09:36
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Çoruh Nehri'nin su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi, vatandaşların nehir çevresinde çay keyifleri başladı

BAYBURT - Bayburt kent merkezinin ortasından geçen, Türkiye'nin en hızlı, dünyanın ise ikinci hızlı akan nehri unvanına sahip Çoruh Nehri'nin su seviyesi, kar sularının erimesiyle ve bahar yağışlarının bol olmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Kışın donan, bu aylarda ise kar sularıyla beslenerek artan debisiyle güzel görüntüler oluşturan Çoruh'a karşı Bayburtluların çay keyfi başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber nehir kenarında bulunan çay evlerini dolduran Bayburtlu vatandaşlar Çoruh'a karşı çay içerek, dondurma yiyerek keyifli vakit geçiriyorlar. Bahar aylarında su seviyesi bir hayli artan, yaz aylarında suyu çekilen nehir kenarında vatandaşlar hem yürüyüş yapıyorlar, hem de dalga sesleri eşliğinde çay içerek sohbet ediyorlar.

Dalga sesleriyle huzur bulan Bayburtlular, nehrin önceki yıllarda taştığını şimdilerde ise su seviyesinin yeterli olduğunu belirttiler. Çoruh'a karşı arkadaşlarıyla birlikte çay içmeye gelen Kemalettin Demir isimli vatandaş, havaların biraz daha ısınmasıyla nehrin suyunun giderek yükseleceğini, debisinin artacağını belirterek, "Çoruh'un suyunun daha yüksek olduğu zamanlarda, su köprünün alt kısmına vururdu. Su köprüden taşardı, çarşı sele uğrardı. Şu an su seviyesi normal aşırı değil ancak kurumuş da değil. Yağmur sularıyla nehir beslendi, havalar biraz daha ısındıkça su seviyesi daha da çoğalır. Çoruh'a karşı çay içmeyi çok seviyorum. Benim işim çay içmek. Çoruh'un kenarı, temiz hava, suyun sesi bundan iyisi mi var? Çoruh'a karşı çay içmek sevdiğim bir aktivite, ben seviyorum. Nehir boyunca siz de insanları görürsünüz herkes Çoruh kenarında, genellikle Çoruh'a karşı oturuyorlar" dedi.

Temiz havada rıhtımda çay keyfi yapan Orhan Çınar isimli Bayburtlu, "Dağdaki karların erimesinden dolayı, Nisan yağmurlarının yüksek yerlere yağmasından dolayı nehrimizin suları yükseldi. Biz de rıhtımda çay keyfi yapıyoruz. Çoruh kenarında hava almak, çay içip sohbet etmek benim için büyük bir zevk" diyerek konuştu.

Bahar yağmurları ve kar sularıyla Çoruh'un debisinin arttığını belirten Adem Aka, "Yağan yağmurlar, kar sularının nehire karışması sonucu Çoruh'umuzun su seviyesi bayağı bir arttı. Önceki yıllarda suyun köprünün üzerinden taştığı zamanları da hatırlıyorum. Bu sene su seviyesi yüksek ama taşkına neden olmaz. Şu an Çoruh'un bu durumu ideal, su seviyesi bir hayli yüksek" ifadelerini kullandı.

Su seviyesinin bir ay daha yükseleceğini tahmin eden Fatih Demirer isimli vatandaş ise, "Eriyen karlarla, yağmur sularıyla beraber kaynaklar çoğaldı, Çoruh Nehri'nin debisi yükseldi. Eskiden bu köprünün üzerinden suların taşarak taşkına neden olduğunu bizler iyi biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu yükseliş hemen hemen bir ay daha devam eder. Mayıs ayından sonra sulama sezonu başlayınca biraz daha su seviyesi düşer. Bundan sonra yağışlarla beraber sel baskınları da olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çoruh Nehri'nin su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi, vatandaşların nehir çevresinde çay keyifleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çoruh Nehri'nin su seviyesi yağışlarla birlikte yükseldi, vatandaşların nehir çevresinde çay keyifleri başladı - Son Dakika
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