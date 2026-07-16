Çorum\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, yüzlerce vatandaş şehitleri dualarla andı.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Anma programı kapsamında düzenlenen korteje katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Çorum Saat Kulesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü. Daha sonra burada gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda şehitler için dualar edildi. Anma programı kapsamında gerçekleştirilen sancak koşusunu başarıyla tamamlayan sporcular, taşıdıkları kutsal sancağı Çorum Valisi Ali Çalgan'a takdim etti. Protokol üyeleri tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara ödülleri takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasının canlı olarak yayınlandığı programda, kahramanlık temalı halk oyunları gösterisi ile 15 Temmuz temalı video gösterimleri yapıldı. İl Müftülüğü koordinesinde saatler 00.13'ü gösterdiğinde, kentteki tüm camilerden eş zamanlı olarak sela okundu.

"Milletimiz, demokrasiye, devletine ve kendi iradesine sahip çıkmak için tek yürek oldu"

programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bugün, Türk demokrasi tarihinin en büyük sivil direnişlerinden biri olan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yıl dönümünü idrak etmenin vakarı içindeyiz. Milletimiz, demokrasiye, devletine ve kendi iradesine sahip çıkmak için tek yürek oldu. Meydanları dolduran milyonlar, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir destan yazdı. O gece sergilenen milli birlik ruhu, bugün de ülkemizin geleceğe güvenle yürümesinin en güçlü teminatlarından biridir" dedi.

15 Temmuz şehitlerinden bahseden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'a, terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a, en kutsal varlıklarını vatan için feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Makamları inşallah yüce olsun. Bizler de Bu inançla, bu bilinçle, bu şuurla onların bize emanet ettiği bu vatana, bu bayrağa sahip çıkarak, birbirimizle kenetlenerek bayrağımızı en yukarılara Allah'ın izniyle taşıyalım" diye konuştu. - ÇORUM