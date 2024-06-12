Çorum Belediye Başkanı Okul Müdürüne Moral Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Çorum Belediye Başkanı Okul Müdürüne Moral Ziyareti Yaptı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, okul müdürünü darp eden öğrenci velisi tarafından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aşgın, eğitimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

12.06.2024 18:03
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki hafta makamında öğrenci velisi tarafından darp edilen okul müdürünü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Aşgın, okul görevlisi Mehmet Ö. ile öğrenci velisi tarafından darp edilen Başöğretmen Atatürk Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan'a moral ziyaretinde bulunarak Çorum Belediyesi olarak her zaman eğitimcilerin yanında olmaya devam edecekleri mesajını verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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