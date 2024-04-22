Çorum Belediye Başkanı, tahsis edilen aracın geri çekilmesini kınadı - Son Dakika
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Yerel

Çorum Belediye Başkanı, tahsis edilen aracın geri çekilmesini kınadı

Çorum Belediye Başkanı, tahsis edilen aracın geri çekilmesini kınadı

Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AKP'li İstanbul Ümraniye Belediyesi'nin hizmet amacıyla tahsis ettiği aracın geri çekilmesini partizanlık olarak değerlendirdi.

22.04.2024 19:44  Güncelleme: 19:46
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(ÇORUM) - Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AKP'li İstanbul Ümraniye Belediyesi'nin hizmet amacıyla 2 yıl önce tahsis ettiği aracı geri çektiğini belirterek "Herkes biliyor ki, seçimi AKP adayı kazansaydı söz konusu kamyonet geri alınmayacaktı. Bu partizan anlayışı nefretle kınıyorum" dedi.

İstanbul Ümraniye Belediyesi, önceki dönem AKP'de olan Oğuzlar Belediyesi'ne 5 Temmuz 2022 tarihinde çift kabinli bir kamyoneti hizmet amaçlı tahsis etmişti. Oğuzlar Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, ilçede seçimi CHP'nin kazanmasının ardından Ümraniye Belediyesi, tahsis ettiği aracı süresinin dolduğu gerekçesiyle geri çekti.

BAŞKAN CEBECİ'DEN KINAMA

Başkan Cebeci, hizmetin aksamaması açısından kamyonetin yerine yenisi bulunana kadar kalmasını istediklerini ancak Ümraniye Belediyesi yetkililerinin aracı apar topar götürdüklerini kaydetti. Cebeci, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Ümraniye Belediyesi'nin şaşkınlık veren tutumu bizleri üzmüştür. Herkes biliyor ki, seçimi AKP adayı kazansaydı söz konusu kamyonet geri alınmayacaktı. Millete hizmette ayrımcılık olmaz. Ancak görüyoruz ki, birileri hala yandaş belediyecilik anlayışıyla ayrıştırmaya devam ediyorlar. Maalesef AKP'nin belediyecilik anlayışının özeti budur. Bu partizan anlayışı nefretle kınıyorum. Bu, ahlaki olarak da siyasi olarak da etik değil. Biz işimize bakacağız. Araç kapasitemizi artıracağız. Belediyemizi ve halkımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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