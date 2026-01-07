Çorum Belediyesi 1 yılda 164 bin çağrı cevap verdi - Son Dakika
Çorum Belediyesi 1 yılda 164 bin çağrı cevap verdi

07.01.2026 17:40  Güncelleme: 17:43
Çorum Belediyesi bünyesindeki 153 Çağrı Merkezi, 2025 yılı içerisinde toplamda 164 bin 453 çağrıya yanıt vererek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde çözüm sundu. Ayrıca WhatsApp ihbar hattı ile de iletişim desteği sağlandı.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında kurulan 153 Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vererek vatandaşların taleplerine çözüm sunmaya devam ediyor. Çağrı Merkezi, 2025 yılı içerisinde 164 bin 453 çağrıya cevap verdi. Vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara anında cevap veren Çağrı Merkezi, taleplerin ilgili müdürlüklere yönlendirmesini ve kısa süre içerisinde cevap bulmasını sağladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yer alan çağrı merkezinin yanı sıra WhatsApp ihbar hattı da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 2019 yılında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın göreve gelmesinin ardından 2020 yılı başında faaliyetine başlayan 0501 100 19 19numaralı WhatsApp iletişim hattı da Çağrı Merkezi gibi 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verirken, 2025 yılı içerisinde 58 bin 800 mesaj aldı. Ani gelişen su kesintileri, sel, kar yağışı gibi olumsuzluklarda vatandaşlara bire bir cevap veren ve çözüm sağlayan WhatsApp ihbar hattına yıl boyunca 13 bin 638 bildirim oluşturuldu. Oluşturulan bildirimler ilgili müdürlüklere havale edilerek takibi de yine Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri tarafından yapılarak vatandaşlara bilgi akışı sağlandı.

Öte yandan Halkla İlişkiler Birimi; Çağrı Merkezi ve WhatsApp iletişim hattı dışında Çorum Belediyesi web site üzerinden 1447, Gönül Kapısı aracılığıyla yüz yüze görüşmelerde 863, açık kapı biriminden 39 ve CİMER'den 1253 başvuru aldı. 2024 yılında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından içeriği değiştirilen ve yeni doğan bebek setine çevrilen "Hoş Geldin Bebek" Seti 2025 yılında 1350 aileye ulaştı. Çorum Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda ekipler ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken, dileyen aileler ise Gönül Kapısı'na gelerek hediyelerini teslim aldılar. Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarında da ara vermiyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini saha çalışmalarıyla toplayan ekipler gelen talep ve sorunları anında müdürlüklere iletiyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
