Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Hıdırellez Şenliği

Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nden Hıdırellez Şenliği

Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Hıdırellez şenlikleriyle baharın gelişini kutladı. Engelli öğrencilerin coşkulu katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

06.05.2024 18:16  Güncelleme: 18:19
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Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler Hıdırellez şenlikleriyle baharın gelişini kutladı.

Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, engelli öğrencilerin coşkulu katılımıyla adeta bir bahar şölenine dönüştü. Hıdırlık Parkı'nın yeşillikleri arasında gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanın uyanışını müjdeleyen Hıdırellez'i kutlayan engelli öğrenciler etkinlik boyunca birbirinden keyifli oyunlar oynadı. Öğrenciler, Hıdırellez etkinliklerinde sahabe türbelerini de ziyaret ederek dua ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Hıdırellez Şenliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Belediyesi Buhara Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Hıdırellez Şenliği - Son Dakika
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