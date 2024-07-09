Çorum Belediyesi Kamyon Üzerinde Satış Yapanlara Geçit Vermiyor

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Çorum Belediyesi ekipleri, işyerleri önüne park ederek ve trafiği tehlikeye düşürerek kamyon üzerinde satış yapmak isteyenlere geçit vermiyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgaliye sorunun üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyor. Özellikle, işyeri önüne park edilen ve trafiği tehlikeye düşüren kamyon üzerinde satışa izin verilmiyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyarıları dikkate almayan işyerlerine yönelik cezai işlem uyguluyor. Şehir genelinde, market ve manavlarla ilgili denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlara sebze, meyve tezgahı kuran ve yol kenarında kamyon kasasında satış yapan işyerlerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlk kez denetlenen yerlerde, işyeri sahiplerini uyararak süre veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha önceki denetimlerde uyarılan ancak gerekli düzenlemeyi yapmayan işyerleriyle ilgili de cezai işlem yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bazı işyerlerinin kaldırım işgali yapan tezgahlarını ve yol kenarında trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon ve kamyonetlerin kaldırılmasını sağladı. Denetimlerde, Buharaevler Caddesi'nde daha önceden de yapılan uyarıları dikkate almayan bir manavla ilgili de cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyarılarımıza rağmen işyeri önüne kamyonla satış yapmaya devam eden ve mevcut durumu itibariyle trafik güvenliğini tehlikeye sokan bir işyerinin önündeki araçlar Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince süreli olarak trafikten men edilmek suretiyle yediemin otoparkına çekildi. Yine yol üzerine kullanılan 6 metre uzunluğundaki tente de belediye ekiplerince sökülerek yediemin altına alındı. Özellikle işyeri önünde kamyon kasasında kavun-karpuz satışı yapılması nedeniyle sürücülerin ve yayaların yol güvenliğini tehlikeye girmektedir. Zaman zaman kazaların yaşanmasına neden olan yol işgaliyelerine taviz verilmeyecektir. Bu konuda, işyerlerine cezai işlem uygulanacağını bir kez daha hatırlatarak, esnafımızın kurallara uymalarını ve daha duyarlı olmasını talep etmekteyiz" denildi. - ÇORUM