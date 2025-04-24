Çorum Belediyesi Kent Arşivi, Tarih Araştırmalarında Öncü Oluyor

Çorum Belediyesi Kent Arşivi, yerel tarih ve Çorum kent tarihi alanında sunduğu zengin içerik ile önemli bir kaynak merkezi olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi kent arşivi araştırmacıların ilgi odağı haline geldi. Bu kapsamda, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Alkaç eşliğinde yerel tarih araştırmaları yapmak üzere Çorum Belediyesi Kent Arşivi'ni ziyaret etti.

"Adeta şehrin hafızası hüviyetine bürünmüş durumda"

Kent Arşivi'nin modern bir konsept ve nezih bir ortamda hizmet vermesinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Alkaç " 2005 yılından beri faaliyet yürüten, çalışmalarının önemli bir bölümünü yerel tarih ve Çorum Kent Tarihi alanında yoğunlaştıran Çorum Belediyesi Kent Arşivi, şimdiye kadar yayımladığı Çorum Şer'iyye Sicilleri Transkripsiyon Projesi ve Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Evlendirme Sicilleri Transkripsiyonları, Nüfus Defterleri Transkripsiyonları, Mezar Taşları Transkripsiyonları, Türk İslam Sanat Eserleri Kitabeleri Transkripsiyonları ile yerel tarih çalışmaları açısından adeta şehrin hafızası hüviyetine bürünmüş durumda. Çorum Belediyesi Kent Arşivi'ni sadece araştırmacılar değil aynı zamanda Çorum tarihine ilgi duyan tüm hemşerilerimiz de ziyaret edip buradaki birikimden faydalanmaları gerekir. Bizleri tebessümle karşılayıp belge ve bilginin temin edilmesi noktasında ellerinden geleni yapan kent arşivi görevlileri Mehmet Bey ve Nilüfer Hanım'a, Çorum Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın'a ve Çorum Belediyesi Kent Arşivi'nin yeni yerinde, modern bir konseptte ve nezih bir ortamda hizmet etmesinde önemli rol oynayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a da teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM