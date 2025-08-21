Çorum Belediyesi'nde Banka Promosyonları 90 Bin TL'ye Yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çorum Belediyesi'nde Banka Promosyonları 90 Bin TL'ye Yükseltildi

Çorum Belediyesi\'nde Banka Promosyonları 90 Bin TL\'ye Yükseltildi
21.08.2025 20:12  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi'nde çalışan tüm personeli kapsayan banka promosyonları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın girişimleriyle 90 bin TL'ye çıkarıldı. Yapılan ihalede en yüksek teklif 80 bin 850 TL olarak verilmişti, ancak yapılan görüşmeler sonucunda promosyon tutarı 83 bin TL nakit ve 7 bin TL alışveriş puanı şeklinde toplam 90 bin TL olarak belirlendi. Promosyon ödemeleri Eylül maaşının ardından hesaplara yatırılacak.

Çorum Belediyesi'nde görev yapan tüm personeli kapsayan banka promosyonları, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın devreye girmesiyle tutarı 90 bin TL'ye çıkartıldı.

Çorum Belediyesi'nde yapılan promosyon ihalesine 7 banka katıldı. 42 ay üzerinden yapılan ihalede en yüksek teklif 80 bin 850 TL olarak verildi. Başkan Aşgın, çalışanların daha yüksek bir promosyon alabilmesi için ilgili bankanın genel müdürüyle görüşme gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü'nün de hazır olduğu ziyarette, promosyon rakamın 83 bin TL nakit ve 7 bin TL alışveriş puanı olmak üzere 90 bin TL'ye yükseltilmesi kararı alındı. Başkan Aşgın, promosyonların Eylül maaşının ardından hesaplara yatırılacağını açıkladı. Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele toplamda 215 milyon 370 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 TL olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin TL'ye (83 bin TL nakit + 7 bin TL alışveriş puanı) çıkarttık. Hemşehrimiz olan Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2 bin 393 çalışanımıza hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Finans, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi'nde Banka Promosyonları 90 Bin TL'ye Yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:15:46. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum Belediyesi'nde Banka Promosyonları 90 Bin TL'ye Yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.