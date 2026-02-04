Çorum'da kanser hastaları moral depoladı - Son Dakika
Çorum'da kanser hastaları moral depoladı

04.02.2026 18:06
4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Çorum Belediyesi, 'Kanser Değil, Sen Güçlüsün' programı düzenleyerek kanser hastaları ve ailelerine moral sağladı. Etkinlikte müzik dinletisi ve yemek ikramıyla hastalar keyifli anlar yaşadı.

Çorum Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde düzenlediği "Kanser Değil, Sen Güçlüsün" programıyla kanser hastaları ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte moral depolayan hastalar, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Çorum Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla "Kanser Değil, Sen Güçlüsün" başlıklı bir program düzenledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanserle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine vurgu yaptı. Çorum Onkoloji Hastalıkları Yardımlaşma ve Savaşma Derneği (ONKO-SAV) Başkanı Birgül Harzadın, Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin ile Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KANDER) Başkanı Hülya Karabıyık, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek, böylesi etkinliklerin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Program, katılımcılara yemek ikramında bulunulmasının ardından, Çorum Belediyesi Müzik Akademisi eğitmenlerinin konseriyle sona erdi. Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye meclis üyeleri, Çorum'da kanserle mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanser hastaları ve aileleri katıldı.

Etkinliğin kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirten Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, "Hep birlikte güçlüyüz. Belediye olarak sağlığı önemsiyor, halkımızın bilinçlenmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Biz daima sizlerin yanındayız" dedi. - ÇORUM

